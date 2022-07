Milan, lo stallo ha pesato: servono rinforzi e le altre corrono!

Una stagione che si è aperta con il passaggio di proprietà da Elliott a Redbird. La cessione dei rossoneri ha rallentato le strategie del Milan, soprattutto perché fino al 30 di giugno non si era fatta chiarezza sulla permanenza di Maldini e Massara. L'ufficialità del duo della dirigenza, arrivata quasi sul gong della scadenza, ha dato inizio alla progettazione della nuova stagione, un po' in ritardo rispetto alle pretendenti per lo Scudetto. L'affare sfumato di Sven Botman ne è l'esempio calzante, sebbene l'olandese ha provato fino all'ultimo a far valere la sua volontà di giocare a Milano. Il formato della nuova stagione non ha di certo aiutato, per quella che sarà a tutti gli effetti una stagione divisa in due, spaccata dal Mondiale invernale in Qatar.