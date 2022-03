Milan, l’arma in più è San Siro: si punta al milione di spettatori

Annata da incorniciare per i rossoneri, anche riguardo il numero di spettatori presenti nelle gare casalinghe, sabato saranno ben 50mila.

La corsa Scudetto è entrata nel vivo ed il Milan è lì, in alto, a lottare ed a sperare di tagliare per primo il traguardo. La squadra di Stefano Pioli ha dimostrato di essere pronta per competere a certi livelli e vorrà continuare a farlo fino al termine della stagione. Ma l’alleato numero uno dei rossoneri potrebbe ora diventare lo stadio San Siro, che sta registrando numeri straordinari nella prima annata post-pandemia. Da quando i botteghini hanno riaperto, in percentuali ancora inferiori alla massima capienza, si registra una costante presenza di tifosi dei diavoli a sostenere le avventure del proprio club.