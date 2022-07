Milan: fari puntati in casa degli Spurs, nel mirino non solo Tanganga

I rossoneri sono pronti a sfoderare altri colpi di mercato. Maldini guarda incessantemente in casa Spurs per colmare le proprie esigenze.

Redazione Il Milanista

In attesa di novità da Bruges sul fronte Charles de Ketelaere, il Milan pensa anche a rinforzi per altri reparti. La priorità di Maldini e Massara è dare a Pioli il trequartista belga: è un giocatore che dà diverse possibilità tecniche e tattiche, un vero e proprio jolly da utilizzare in più ruoli e in più sistemi di gioco.

I rossoneri in questa sessione di mercato hanno perso Alessio Romagnoli e soprattutto Franck Kessie. Servono quindi un nuovo difensore che possa prendere il posto dell’ex capitano – e pare che la società stia optando per un prestito, o comunque per una riserva di Tomori, Kalulu e Kjaer. Ed inoltre servirà un centrocampista che non faccia rimpiangere l'ivoriano, volato in direzione Barcellona.

Fra il Milan e il Tottenham c’è un dialogo aperto per quanto riguarda Tanganga. Nei giorni scorsi Paratici è stato in città e ha visto il club rossonero: Maldini è interessato al difensore ma vuole un prestito con diritto di riscatto a cifre inferiori ai 20 milioni, la richiesta degli Spurs è invece poco inferiore ai 30. Tanti, troppi soldi per un giocatore che il Milan vorrebbe in qualche modo “controllare” (come Tomori lo scorso anno). La trattativa prosegue e potrebbe essere alimentata dall’inserimento di un altro giocatore che piace molto alla dirigenza rossonera e che può occupare proprio il vuoto lasciato da Kessie.

Ci sono conferme infatti sull’interesse forte del Milan per Pape Matar Sarr, il giovane centrocampista del Tottenham. Classe 2002, è arrivato a Londra dal Metz un anno fa ed è considerato un talento di altissimo profilo. In Premier League non si è adattato benissimo ma le qualità sono evidenti. Il Milan, quindi, potrebbe provare ad impostare una trattativa per il doppio colpo: Sarr più Tanganga, per sistemare centrocampo e difesa con due profili molto interessanti.