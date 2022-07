Milan: il divertente spot pubblicitario con Stefano Pioli per l’acqua Lete

Uno dei punti di forza del Milan durante la gestione Elliot ha riguardato certamente la crescita del brand, soprattutto in termini di valore economico.

Tra gli sponsor minori, ma comunque di grande rilievo e buon impatto mediatico in Italia, spunta Lete . Ovvero la nota marca di acqua minerale che è partner del Milan ormai da qualche tempo.

Proprio in tal senso, oggi il Milan ha pubblicato sui propri account ufficiale un simpatico video per promuovere la partnership tra il club rossonero e l’acqua Lete .

Lo spot comincia con mister Stefano Pioli, che si siede nella sala stampa di Milanello come per dare il via ad una classica conferenza. Il tecnico però si rivolge a qualcuno del pubblico chiedendogli di passargli dell’acqua.