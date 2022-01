Milan, ecco la preview del match contro lo Spezia

Ecco la preview, pubblicata sul sito dei rossoneri, del match dei rossoneri contro lo Spezia, partita valida per la 22a giornata di campionato

Redazione Il Milanista

Questo pomeriggio il Milan affronterà, tra le mura di casa, lo Spezia di Thiago Motta per la 22a giornata di Serie A.

In vista del match odierno, il club rossonero ha pubblicato sul proprio sito internet, la preview del match

MILAN-SPEZIA: MATCH PREVIEW

Di nuovo campionato, ancora a San Siro: la nostra guida verso il fischio d'inizio delle 18.30

Casa dolce casa. Milan-Spezia sarà la terza partita giocata a San Siro, tra Serie A e Coppa Italia, nel giro di nemmeno due settimane. In attesa della quarta, Milan-Juve, in programma nel weekend. Un fattore, lo stadio, che ora dovrà resistere alla capienza ridotta. Di lunedì alle 18.30, giorno e orario insoliti per scendere in campo, i rossoneri non devono fermare la propria corsa in campionato. Ecco la Match Preview della nostra 22ª giornata, presentata nei minimi dettagli:

QUI MILANELLO

L'emergenza in difesa non molla la presa, la Coppa Italia ha complicato i piani rossoneri con l'infortunio di Fikayo Tomori ma le buone notizie sono le guarigioni di Calabria e Romagnoli dal Covid-19. Davide tornerà disponibile stasera ma difficilmente giocherà dall'inizio, lasciando spazio alla ormai classica linea arretrata da inizio 2022 composta da Florenzi, Kalulu, Gabbia ed Hernández (diffidato). Scelte obbligate in mediana, complice la squalifica di Tonali: spazio alla coppia Krunić-Bakayoko. In attacco, infine, ci sarà più margine di manovra e un Ibrahimović riposato dopo aver saltato Milan-Genoa di giovedì. Il Diavolo ha la grande occasione di conquistare il terzo successo di fila in Serie A post-sosta, il quarto considerando anche il poker di Empoli e il quinto aggiungendo la coppa nazionale, per superare l'Inter e aggiungere punti necessari per la qualificazione in Champions League.

"Dovremo giocare da squadra - le parole di Mister Pioli nella conferenza stampa della vigilia a Milanello -, ci aspetta una gara complicata contro un avversario che ha vinto le ultime due trasferte senza subire gol. Dovremo avere idee e strategia chiare. Abbiamo sempre dimostrato di essere un gruppo intelligente e responsabile, sappiamo quanto sarà necessario entrare in campo con il giusto atteggiamento".

PRE-PARTITA

Dalla 6ª alla 22ª giornata, un salto di quasi quattro mesi. Milan e Spezia non si affrontano da fine settembre 2020 all'interno di un periodo molto positivo per il Diavolo, al Picco di La Spezia finì 2-1 in favore dei rossoneri grazie al primo gol in Serie A di Daniel Maldini e alla zampata nel finale di Brahim Díaz; in mezzo il pareggio provvisorio di Verde. Per tornare a una sfida a San Siro, l'unica nel massimo campionato, bisogna riavvolgere il nastro al 4 ottobre 2020 quando la doppietta di Leão e la rete di Hernández batterono con un netto 3-0 la formazione ligure. Il modo migliore per presentarsi al Derby, poi conquistato grazie a Ibrahimović.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Milan-Spezia verrà trasmessa in Italia in esclusiva da DAZN. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su SKY (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta del pre-partita rossonero si aprirà alle 17.15, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio di San Siro. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 18.25 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo, Garrincha delle Vibrazioni e non solo. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

Ad arbitrare Milan-Spezia sarà Marco Serra. Ad assisterlo, Cipressa e Grossi come guardalinee, Sozza come quarto uomo e Doveri (coadiuvato da Vivenzi) al VAR. Per il fischietto torinese sarà l'undicesima direzione in Serie A, tre i precedenti con i rossoneri i quali hanno sempre trovato la vittoria: un doppio Milan-Cagliari (3-0 ad agosto 2020 e 4-1 ad agosto 2021) e proprio un Milan-Spezia dell'ottobre 2020 (3-0).

Alla 22ª giornata di Serie A mancano poche gare per completarsi: sabato si sono giocate Sampdoria-Torino 1-2, Salernitana-Lazio (0-3) e Juventus-Udinese (2-0). Domenica, invece, Sassuolo-Verona (2-4), Venezia-Empoli (1-1), Roma-Cagliari (1-0) e Atalanta-Inter (0-0). Oggi, Milan-Spezia a parte, spazio anche a Bologna-Napoli (18.30) e Fiorentina-Genoa (20.45).

Questa la classifica attuale: Inter* 50, Milan* 48, Napoli* 43, Atalanta* 42, Juventus 41, Lazio, Roma 35, Fiorentina** 32, Torino* 31, Hellas Verona 30, Empoli 29, Sassuolo 28, Bologna** 27, Udinese** e Sampdoria 20, Spezia* 19, Venezia* 18, Cagliari 16, Genoa* 12, Salernitana** 11. (* una partita in meno; ** due partite in meno).