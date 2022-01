Milan-Spezia, le pagelle: brilla Leao, clamoroso errore di Theo

Il numero 16 del Milan viene chiamato per la pima volta a difendere i pali rossoneri al 29’, quando respinge il tiro di Reca. Nel corso della partita interviene in alcune occasioni, togliendo più volte agli spezzini la gioia del gol.

Non può nulla sul gol del pareggio dello Spezia, quando Agudelo tira in porta e la palla finisce in rete grazie a una deviazione. Beffato al 95' da Gyasi per l'incredibile 2 a 1 per i liguri.