Milan, ci siamo: è fatta per l’addio di Daniel Maldini! Lo Spezia lo attende

Alla fine anche questa - piccola telenovela si è conclusa. Daniel Maldini lascerà definitivamente il Milan per… lo Spezia di Gotti!

Redazione Il Milanista

Ormai ci siamo, manca solo più la firma e Daniel Maldini lascerà il Milan. Diventerà un nuovo giocatore dello Spezia. Alla fine la trattativa si è conclusa nel migliore dei modi, con il figlio d'arte che trova così la sua nuova squadra. Una realtà completamente diversa rispetto a quello di cui si era abituato il centravanti. Da essere un semplice comprimario in una squadra che lotta per qualcosa di importante, a un calciatore che lotta per conquistarsi il posto, che possa essere un trascinatore, che possa essere decisivo per la salvezza dello Spezia. Questo si aspettano i suoi nuovi tifosi, ma non solo: anche quelli rossoneri. La speranza è di ritrovare un Maldini jr. evoluto e più forte.

Si pensava dovesse approdare all'Hellas Verona. L'aveva vinta il club scaligero la battaglia proprio con lo Spezia. Rimaneva da trovare l'accordo con i dirigenti rossoneri. Accordo che però faticava ad arrivare. E fu così che il club veneto si tirò indietro e preferì chiudere per un altro gioiellino, Alessandro Cortinovis, dall'Atalanta. Lo Spezia da quel momento, ne approfittò per cogliere la palla al balzo e in men che non si dica si fiondò sul classe 2001. Ma ora ci siamo, i giochi son stati fatti.

Daniel Maldini approderà allo Spezia, senza sé e senza ma. Tant'è che il ragazzo sbarcherà già domani nella città ligure e svolgerà le visite mediche col suo nuovo club. Il nodo del suo trasferimento riguardava la formula. Alla fine si è deciso di accontentare Casa Milan: un semplice prestito secco e poi sarà ritorno alla base. Ritorno alla base utile per poter valutare al meglio l'annata appena terminata, ma non solo. Anche per valutare se effettivamente Daniel possa valere il Milan e, di conseguenza, provare ad emulare la carriera del nonno prima e del padre poi oppure l'esatto opposto. Capire se a Maldini jr. serva un'altra esperienza per svoltare definitivamente. Ora la palla ce l'ha lui: Daniel Maldini fai sognare gli spezzini (ed i milanisti).