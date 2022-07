Milan, affare fatto con lo Spezia! Osservati speciali due talenti liguri

Il mercato delle cessioni del Milan finalmente si apre, era ora. Era - ed è - fondamentale liberarsi di quei fastidiosi esuberi

Redazione Il Milanista

Finalmente si è attivato il mercato in uscita per il Milan. Sembrava che fosse un tabù, tutti che vogliono andare e/o rimanere e nessuno che vuole salutare. Anche se sono l'ultima ruota del carro. Anche se non vedranno mai il campo. Il Diavolo non si tradisce. Per qualcuno però, sarà il caso di lasciare il club lombardo, pena la scomparsa (forse) definitiva dai radar. E i nomi sono tanti.

Uno di questi è Duarte, difensore centrale sconosciuto ai più, ma che pochi giorni fa ha lasciato Milanello per approdare in Turchia sponda Istanbul Basaksehir. Qualche anno fa si parlava del brasiliano come di un prospetto molto interessate e da tenere d'occhio, ora va vai da meteora. Un altro ancora è Tiémoué Bakayoko. Il mediano era tornato a Milano sotto i migliori auspici, pronto a far valere le proprie carte. Certo non si aspettava che fosse un titolarissimo ma quantomeno un ricambio di assoluta garanzia e qualità. E invece il transalpino di origini ivoriane ha deluso sotto ogni aspetto: tattico, forma fisica, preparazione atletica e rendimento in campo. Insomma, un vero e proprio flop. E non a caso appare sempre più lontano dal Diavolo - su di lui infatti c'è il Marsiglia del neo tecnico Paulo Fonseca.

Fra questi nomi appena citati, ce ne sarebbe un altro molto vicino a salutare, ovvero Mattia Caldara. Il difensore ex Atalanta è pronto alla sua nuova avventura. Dopo essersi confermato centrale ed inamovibile nel Venezia, alle porte ci sarebbe una nuova occasione: quello dello Spezia. Per il classe 1994 si prospetta un ennesimo addio, questa volta però (quasi) definitivo. Un addio però reso necessario dal fatto che al Milan lui è l'ultimo dei difensori in lista. L'affare sarebbe alle firme ufficiali, che dovrebbero avvenire nella giornata di mercoledì. Una liberazione per entrambi, sia per il Diavolo che per lo stesso giocatore. E non finisce qua. Stando a Tuttomercatoweb, Maldini e Massara avrebbero decisero di opzionare e tenere sott'occhio due giovani talenti della retroguardia spezzina: Kiwior e Amian. Come dire, il lupo perde il pelo ma non il vizio.