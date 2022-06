Milan, se salta De Ketelaere pronto il sostituto: la situazione con i Blancos

Se dovesse saltare De Ketelaere, il Milan ha già individuato un valido sostituto. Vediamo insieme la situazione.

Redazione Il Milanista

Il Milan è alla ricerca di rinforzi per la trequarti. Il primo obiettivo in assoluto dei rossoneri è Charles De Ketelaere del Bruges, ma il club di via Aldo Rossi continua a cercare altri profili all’altezza. Tra i soggetti monitorati da tempo c’è anche Marco Asensio del Real Madrid. Il fantasista classe 1996 ha disputato un’ottima stagione presso i Blancos, conclusa con la vittoria del campionato spagnolo e della Champions League. Quest’anno ha preso parte a 42 gare, condite da 12 gol e due assist e giocando in totale per 2110 minuti. Tuttavia Asensio non sembra intenzionato a voler rinnovare il suo contratto con gli spagnoli, che è in scadenza nel giugno 2023.

Molto probabilmente in estate il giocatore deciderà di andar via. Tra i club che seguono con attenzione lo sviluppo della sua situazione c’è appunto il Milan. Paolo Maldini infatti è un grande estimatore del trequartista e potrebbe decidere di portarlo a Milano, perché c’è bisogno di un calciatore duttile che possa ricoprire più ruoli nella zona offensiva. Asensio infatti può giocare sia come esterno destro che come sotto punta, rivelandosi prezioso per lo schema adottato da mister Pioli. In caso di necessità, lo spagnolo può giocare anche a sinistra, essendo mancino di piede. Secondo le indiscrezioni emerse, raggiungere l’Italia e approdare in rossonero non è cosa così semplice, data la forte concorrenza.

Tuttavia uno spiraglio aperto rimane presente, soprattutto perché il Milan dovrà sedersi a tavolino con il Real Madrid per parlare della questione Brahim Diaz. L’incontro potrebbe rivelarsi utile anche per favorire i rossoneri in un nuovo acquisto presso i Blancos. Gli spagnoli valutano il cartellino di Asensio intorno ai 35-40 milioni di euro, ma la richiesta potrebbe abbassarsi notevolmente perché il calciatore ha il contratto in scadenza il prossimo anno. Per non rischiare di perderlo a zero il prossimo anno, infatti la società madrilena potrebbe decidere di accettare una cifra più contenuta.