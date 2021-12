Kessiè parte per la Coppa d’Africa, chi sarà il sostituto?

Con Kessiè in Coppa d'Africa per almeno un mese, il Milan è alla ricerca di un sostituto. La soluzione arriverà dal mercato di gennaio?

Franck Kessiè è stato l'assoluto protagonista dell'ultima gara dell'anno del Milan. I rossoneri hanno vinto ad Empoli con il risultato di 4-2 e l'ivoriano ha messo a segno una doppietta. Una parte del merito va anche a Pioli, che ha deciso di schierarla nell'insolita posizione di trequartista dietro la punta. Spesso criticato per le prestazioni altalenanti, l'ex Atalanta rimane comunque un giocatore fondamentale per il Milan. Ora, Pioli dovrà fare a meno di lui per almeno un mese visto l'impegno dell'ivoriano con la propria nazionale in Coppa d'Africa, che prenderà il via il 9 gennaio e terminerà il 6 febbraio.

Il commissario tecnico della Costa d'Avorio ha convocato 28 giocatori per lo stage di preparazione in vista della competizione. Tra questi, ovviamente, c'è Frank Kessiè, che volerà in Arabia Saudita il 27 dicembre. Pioli è alla ricerca di soluzioni, visto che l'ivoriano sarà assente almeno fino al 20 gennaio, giorno in cui si disputerà l'ultima giornata della fase ai gironi del torneo. Il sostituto naturale in rosa è Bakayoko, ma il francese non sta dando nessuna garanzia e non riesce a ripetere le prestazioni dello scorso anno, quando era una dei pilastri del Napoli di Gattuso.

La soluzione potrebbe arrivare dal mercato di riparazione di gennaio. Maldini e Massara stanno monitorando diversi profili. Piace molto Boubacar Kamara del Marsiglia. Il francese, in scadenza di contratto a giugno 2022, non ha intenzione di rinnovare e vorrebbe cambiare aria già a gennaio. Con un'offerta adeguata, la società francese lascerebbe partire il giocatore. Rimane un pallino fisso Renato Sanches del Lille, seguito da tempo dalla dirigenza rossonera. Il suo arrivo è più probabile quest'estate. Il principale ostacolo per il Milan è la forte concorrenza degli altri club, soprattutto Arsenal e Bayern Monaco.