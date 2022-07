Milan-Sorare: accordo ufficiale per la nuova Premium Partner

L’azienda creatrice del fantacalcio crypto, che si basa su carte digitali che si possono acquistare sotto forma di NTF (token non fungibili). Diventa Official NTF Fantasy Football Game Partner e nuovo Premium Partner .

Con questa intesa, il Diavolo entra a far parte del fantacalcio Sorare basato su NTF. Gli utenti possono acquistare, scambiare, vendere e gestire la propria squadra formata da carte digitali ufficiali. Con questa partnership il Milan possiede un nuovo importante strumento digitale di fan engagement. Una piattaforma a disposizione dei tifosi e degli utenti per esaltare e condividere la loro passione per il calcio. L’accordo comporta una nuova fonte di ricavo, creata attraverso la concessione della licenza riguardante i token non fungibili.