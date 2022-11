Milan, il CT conferma l’infortunio di Kjaer: “Avvertiva un fastidio”

Il Milan monitora con grande attenzione il Mondiale in Qatar. Oltre a visionare potenziali acquisti per il futuro, sono sotto osservazione quei calciatori che già fanno parte della squadra di Stefano Pioli.

Ieri è andata in scena la sfida tra la Francia della coppia Theo Hernandez-Giroud e la Danimarca di Simon Kjaer. Ha vinto la nazionale transalpina per 2-1 grazie alla doppietta di Kylian Mbappé, il cui primo gol è arrivato sull’assist del terzino sinistro rossonero.

Simon Kjaer, centrale danese alla vigilia del match veniva dato tra gli 11 titolari, senza però scendere in campo. Kasper Hjulmand , commissario tecnico della Danimarca, ha spiegato così l’assenza del capitano danese: “Sapevamo che non poteva giocare e non sappiamo se potrà farlo mercoledì contro l’Australia. Avvertiva ancora un fastidio, ne abbiamo avuto conferma nell’ultimo test che abbiamo effettuato. Ma Nelson ha fatto un buon lavoro”.

Il difensore del Milan ha un piccolo infortunio che non gli ha consentito di scendere in campo e che rischia di costringerlo a guardare da fuori anche contro l’Australia della sfida di mercoledì. Non si tratta di qualcosa di grave, quindi non c’è preoccupazione particolare al momento.