Milan, Kjaer si allena: “Erano sette mesi che aspettavo questo momento”

Simon Kjaer non sta nella pelle dopo il primo giorno di ritiro con il Milan. Il difensore danese, tornato da un lungo infortunio, ha così celebrato su Twitter la giornata: "È stato fantastico tornare ad allenarsi con la squadra! Per sette mesi ho aspettato questo momento, ora al lavoro".

Kjaer a Milan Tv si è così espresso dopo il primo giorno di allenamento della squadra rossonera, non ancora al completo: "Sono felice di tornare in campo con i ragazzi e tornare a giocare per il Milan. Mi sento bene, ho lavorato molto e molto lavoro è ancora da fare, ma fisicamente mi sento bene. Avevo solo un pensiero, tornare a giocare e tornare ad allenarmi, e sono felice di essere qui".

Sugli obiettivi stagionali della squadra di Pioli, Kjaer non ha usato giri di parole: "Siamo tutti entusiasti per lo scudetto, e questo ci dà una pressione positiva su tutti noi, ci spinge tutti a fare ancora meglio in questa stagione, dobbiamo continuare a crescere. Abbiamo vinto il titolo ma come ho detto in passato dobbiamo continuare a migliorare".