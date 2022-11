Milan, esordio straordinario per il centrale: in nazionale goal ed assist

Sono molti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Ma non parliamo solamente di quelli impegnati in Qatar...

Durante questa sosta del campionato molti calciatori del Milan sono impegnati con le rispettive nazionali , non solo nell’ambito dei Mondiali in Qatar. Ci sono infatti anche coloro che stanno affrontando amichevoli o gare di altro tipo.

Il centravanti aveva inciso nell’ultima partita con una doppietta decisiva, e ieri ha giocato titolare per 57 minuti prima di essere sostituito. Questa volta però è stato un altro giocatore rossonero a salire in cattedra: il difensore Simic, che nell’ultima partita era rimasto in panchina. In questo match vinto per 4-0 sul San Marino il centrale ha fatto il suo esordio e ha lasciato decisamente il segno.