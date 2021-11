Milan, i risultati del settore giovanile del week end. Primavera K.O.

Ecco i risultati del week end del settore giovanile rossonero. Ancora una sconfitta per la Primavera di Giunti

Redazione Il Milanista

Il Milan, con un comunicato sul proprio sito internet, acmilan.com, ha reso noto i risultati del week end delle formazioni giovanili rossonere

I RISULTATI DEL WEEKEND: BENE U17, U16 E U15

3-2 nel Derby per i ragazzi di Lantignotti, vittorie a Pordenone per le altre due. Tre punti anche per la Primavera femminile

È dell'U17 la vittoria "copertina" del fine settimana del Settore Giovanile rossonero: i ragazzi di Lantignotti vincono per 3-2 il Derby contro l'Inter e agganciano proprio i nerazzurri e l'Atalanta in testa al girone con 16 punti. Alle sconfitte della Primavera - di misura contro la Fiorentina - e dell'U18, sul campo della Lazio, fanno da contraltare le belle vittorie dell'U16 di Abate, 2-0 sul campo del Pordenone - rossoneri ora secondi in classifica - e dell'U15, corsara per 4-2 sempre sul campo dei ramarri friulani, un successo valido anche qui per un secondo posto nel girone, a -1 dalla vetta.

Sabato si sono registrate quattro vittorie per le altre quattro Under maschili in campo nel weekend (U13, U12, U11 e U9) oltre a due bei successi per U15 e U13 femminili. Domenica grande vittoria per la Primavera femminile, con un rotondo 8-0 sulla Torres (rossonere a punteggio pieno dopo 4 partite). Larga affermazione anche per l'U17 femminile sull'Accademia Calcio Vittuone.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 30 OTTOBRE

UNDER 13: 5° giornata, Pro Sesto-Milan 0-4 (Colombo x2, Angelicchio, Pisati)

UNDER 12: 3° giornata, Accademia Inter-Milan 0-2 (Borsa x2)

UNDER 11: 3° giornata, Milan-Cimiano 5-2 (Jadid x2, Ancora, Conti, Cremonesi)

UNDER 9: 3° giornata, Milan-Cimiano 6-1 (Pinton x2, Sorrentino x2, Bernasconi, Mazreku)

UNDER 15 FEMMINILE: 5° giornata, Milan-Bresso 6-0 (Stendardi x2, Di Falco, Franco, Montaperto, Sogni)

UNDER 13 FEMMINILE: 3° giornata, Zibido San Giacomo (maschile)-Milan 1-2 (Di Lernia, Galluzzi)

DOMENICA 31 OTTOBRE

PRIMAVERA: 7° giornata, Milan-Fiorentina 0-1

UNDER 18: 6° giornata, Lazio-Milan 3-0

UNDER 17: 7° giornata, Inter-Milan 2-3 (42' autogol, 45' Mangiameli, 31' st Perrucci)

UNDER 15: 5° giornata, Pordenone-Milan 2-4 (8' Battistini, 19' e 23' Liberali, 24' st Camarda)

PRIMAVERA FEMMINILE: 4° giornata, Milan-Sassari 8-0

UNDER 17 FEMMINILE: 5° giornata, Vittuone-Milan 2-11 (11', 17', 19' e 33' st Sperduto; 15' e 49' Pengo; 38' e 29' st Porta; 1' st Adelfio; 14' st Zanisi; 47' st De Marco)

UNDER 11 FEMMINILE: 3° giornata, Pavia-Milan 6-2 (Allievi, Gulizia)