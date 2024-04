Milan, settore giovanile d’oro: è il quinto più prezioso di sempre in Italia

L'ultimo nome in ordine cronologico, è Francesco Camarda , il più giovane esordiente nella storia della Serie A, ma andando a retroso possiamo nominare anche i vari Gianluigi Donnarumma , lo stesso Davide Calabria, Patrick Cutrone, Alberto Paloschi e tanti altri ancora.

A fronte di questo, aiutandoci con la classifica redatta dai colleghi di Transfermarkt , il Milan è il quinto settore giovanile più prezioso di sempre in Italia con una valutazione di 535 milioni di euro, nonché uno di quelli che ha fatto uscire più giocatori dal suo vivaio, ben 219 .

