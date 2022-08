Milan: ecco la programmazione tv della Serie A delle prime 5 di campionato

Quest' anno sarà il Milan campione d’Italia ad inaugurare l'inizio del campionato. Di fronte gli uomini di Stefano Pioli troveranno l‘Udinese

Redazione Il Milanista

Quest' anno sarà il Milan campione d’Italia ad inaugurare l'inizio del campionato. Di fronte gli uomini di Stefano Pioli troveranno l‘Udinese a San Siro, sabato 13 agosto alle 18.30. I rossoneri torneranno in campo altre tre volte ad agosto con l’Atalanta in trasferta. Il Bologna in casa e il Sassuolo che ospiterà Leao e compagni nel turno infrasettimanale previsto il 30 agosto. Una trasferta, quella del Mapei Stadium, che non può non evocare piacevoli ricordi a tre mesi di distanza dallo splendido 0-3 che è valso la conquista del 19° Scudetto.

Non ci sarà un momento di pausa. Quattro giorni dopo il match con i neroverdi, il Milan tornerà in campo sabato 3 settembre per il grande big match della stagione ovvero il derby di andata con l’Inter in programma alle 18.30. Ovviamente di tutte queste grandi sfide è già stata comunicata la programmazione tv con una novità interessante che può riguardare tutti gli appassionati.

Ci riferiamo alla nuova partnership siglata da Dazn e Sky che ha reso nuovamete visibili i contenuti dell’emittente streaming su Sky Q (con la app) o con un canale lineare (Zona Dazn)ricevibile alla posizione 214 del decoder al quale è possibile abbonarsi con 5€ al mese in aggiunta al prezzo dell’abbonamento Dazn ora disponibile in modalità Standard (29€) e Plus (39€)

A differenza di quanto avvenuto lo scorso anno quando la prima partita del Milan contro la Sampdoria fu trasmessa in simulcast da Sky e Dazn, stavolta, l’esordio dei rossoneri con l’Udinese sarà un’esclusiva della stessa Dazn. Di seguito tutti gli orari e i canali sui quali saranno trasmesse le prime cinque partite del Milan in campionato.

Milan-Udinese, sabato 13 agosto ore 18.30 – DAZN e ZONA DAZN

Atalanta-Milan, domenica 21 agosto ore 20.45 – DAZN E ZONA DAZN

Milan-Bologna, sabato 27 agosto ore 20.45 – SKY, DAZN E ZONA DAZN

Sassuolo-Milan, martedì 30 agosto ore 18.30 – DAZN e ZONA DAZN

Milan-Inter, sabato 3 settembre ore 18 – DAZN e ZONA DAZN