Milan, un club di Serie A fa spesa a Milano: ben tre giocatori nel mirino!

Il Milan sta per tornare quello di un tempo, ma c'è ancora molta strada da fare. Forse troppa, ma Maldini ci crede. Prima però le cessioni

Redazione Il Milanista

Il Milan si prepara ad affrontare il calciomercato con i migliori auspici possibili. Ovvero chiudendo colpi altisonanti, capaci di far emozionare i tifosi meneghini, trasportandoli verso i migliori fasti del passato. Certo, è molto dura. È praticamente una Mission Impossible. Ma se Maldini è voluto tornare qualche anno fa al Milan in veste di dirigente e se circa una settimana fa firmava, dopo tante discussioni e tanti rinvii, il suo rinnovo di contratto, qualcosa vorrà dire, o sbaglio? Paolo lo ha vissuto il Milan dei tempi migliori, ci ha giocato, sa cosa significa giocare per i colori rossoneri. Una delle squadre più vincenti in Italia, ma soprattutto in Europa. Già, proprio questo vorrebbe colui che vestiva il 3. È il suo sogno più puro. E i sogni, talvolta, si avverano. E circa un mese un mese fa un sogno si è avverato. Ora bisogna farne avverare di altri.

Uno di questi è quello di rinforzare il club di via Aldo Rossi nel migliore dei modi. Ovvero senza andare a spendere cifre esagerate per colpi che di eclatante hanno solo l'esborso in denaro. Cercando i migliori talenti in giro per l'Europa, con il lanternino e la lente d'ingrandimento, ma sfruttandone il blasone e la conferma in Champions League. Missione (quasi completata). Quasi tutti i giocatori sondati hanno praticamente sempre affermato di volere solo il Milan. Da Renato Sanches a Botman passando per gli ultimi, ma non meno importanti, a Hakim Ziyech, Marco Asensio e Charles De Ketelaere. Vero, non sempre le cose poi sono andate nel verso giusto - Botman è l'esempio più lampante - ma il gradimento c'è ed è questa la cosa più importante.

Gradimento che però ci dev'essere anche a senso inverso. Ovvero nel saper dire addio al Milan. A quel Milan che finalmente, dopo tanti anni di buio societario e di acquisti che fanno venire i brividi (i vari Constant, Musacchio, Kalinic,...), torna ad essere dominante sì, ma specialmente ricercato, ambito. E non soluzione di ripiego. Per niente semplice, ma o dici addio, oppure cadrai nell'anonimato e nel dimenticatoio.

Fra questi, ben tre giocatori potrebbero cambiare aria. Parliamo di Daniel Maldini, Marko Lazetic e Mattia Caldara. Beh, per i primi due pare ovvio. Il Diavolo per loro è un miraggio troppo lontano. Se vogliono diventare qualcuno, allora dovranno scendere qualche gradino ora per risalirne - forse, si spera - qualcuno in futuro. Purtroppo non dispongono del talento di Messi o di Mbappé, di conseguenza è meglio andare da altre parti. Per quanto riguarda invece Mattia Caldara, per lui il discorso è diverso. L'ultima stagione al Venezia pare averlo rilanciato ma non a sufficienza. Serve la prova della verità, la stagione alla "rivelazione dell'anno" per tornare a sperare. E l'ex orobico ne è puramente in grado, ma deve capire che per farlo, deve scendere di prestigio. Non a caso è lo Spezia ad averli messi tutti e tre in vetrina, secondo La Gazzetta dello Sport. La quiete prima della tempesta (di offerte)?