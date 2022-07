Milan, la suggestione arriva dalla Serie A: si tratta del talento del Napoli

Nel caso dovesse sfumare il passaggio di De Ketelaere al Milan, il sostituto potrebbe arrivare dalla Serie A. Vediamo di chi si tratta.

L'obiettivo dichiarato del calciomercato rossonero è senza dubbio Charles De Ketelaere, trequartista belga del Brugge. Ieri, però, non sono stati segnali passi in avanti, con le parti ferme sulle loro posizioni. Con il giocatore l’accordo è stato trovato da tempo per circa 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Manca dunque il via libera da parte del club belga che non è ancora arrivato: servirebbero almeno 35 milioni di euro, per avvicinarsi ai 37 messi sul piatto dal Leeds ma al momento il Milan considera troppo alta la cifra richiesta.

Senza de Ketelaere, il Milan potrebbe affondare subito per Ziyech ( a noi continua a risultare che il belga e il marocchino non siano alternativi). Stefano Pioli ha bisogno di rinforzi sulla trequarti e si potrebbe così provare a prendere subito l’ex Ajax, che però non è l’unico sul taccuino del Diavolo.

Stando alle ultime notizie di mercato, il Milan avrebbe messo nel mirino Piotr Zielinski. Il polacco, indubbiamente, è un calciatore che farebbe comodo e che si inserirebbe perfettamente negli schemi tattici di Pioli ma anche in questo caso il prezzo non è certo basso, 40 milioni di euro. E difficilmente il club azzurro, abbasserà le pretese per il proprio gioiellino. Il calciatore polacco, conosce molto bene la Serie A: 298 presenze tra Udinese, Empoli e Napoli. Il Milan lo apprezza perchè quando si accende sa essere un calciatore decisivo, ma da tener conto sarà anche la sua discontinuità. In questa stagione infatti, il centrocampista partenopeo non ha contribuito nel pieno al rendimento della squadra, fatto accomodare a più riprese in panchina dal proprio tecnico Luciano Spalletti.