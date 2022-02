Serie A, date e orari dei prossimi impegni del Milan

La Lega di Serie A ha reso noti i prossimi impegni per quanto concerne le gare di campionato. Le date in cui sarà impegnato il Milan

Sul sito del Milan è presente un comunicato in merito agli ultimi biglietti disponibili per il match di domani di Coppa Italia Frecciarossa contro l'Inter di Simone Inzaghi. “I biglietti per Milan-Inter saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan e verranno venduti in tre finestre di vendita separate: La prima, quella dedicata agli abbonati, aprirà alle 12.00 di martedì 15 febbraio e chiuderà alle 23.59 di mercoledì 16 febbraio. La seconda, riservata ai possessori di Carta Cuore Rossonero, dalle 10.00 alle 23.59 di giovedì 17 febbraio. La terza e ultima fase, quella di vendita libera, prenderà il via alle 10 di venerdì 18 febbraio e resterà aperta fino ad esaurimento posti. Anche per Milan-Inter è attiva la vendita online dei prodotti hospitality AC Milan, acquistabili sempre su singletickets.acmilan.com alla sezione VIP Hospitality, a partire da 245€. Questo il comunicato del Milan in merito.