Milan, senti Matthaus: “Todibo è il miglior centrale che abbia visto”

Todibo, parla Matthaus

MILANO – Lothar Matthaus, ex calciatore dell'Inter, si è così espresso alla testata tedesca Bild su Jean-Clair Todibo, difensore del Barcellona accostato, nei giorni scorsi, al Milan: "E' il miglior centrale difensivo che ho visto da tempo a questa parte. Sarebbe un buon rinforzo per il calcio tedesco, per la Bundesliga e per lo Schalke 04. A vent'anni è calmo, ha soluzioni diverse, sempre. E' un gran talento".