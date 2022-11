Milan sempre su Ziyech: il marocchino ha aperto alla cessione a gennaio

Il Milan continua a lavorare per portare Hakim Ziyech in rossonero già a gennaio, con il giocatore pronto a lasciare Londra

Il Milan sta approfittando della pausa del Mondiale per ricaricare le pile, in vista del tour de force che aspetterà i rossoneri a partire da gennaio. Gli uomini di Pioli sono consapevoli di dover sbagliare il meno possibile, con ogni punto che potrebbe fare la differenza. Per affrontare al meglio i prossimi mesi, il club meneghino dovrà intervenire sul mercato e cercare dei validi ricambi. Il Milan sarà infatti impegnato in campionato, in Coppa Italia e in Champions League, con le partite che si disputeranno con pochissimi giorni di distanza.