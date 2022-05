Milan sei a un punto dal traguardo, per lo scudetto basta un pareggio

I rossoneri sono a un passo dal diciannovesimo scudetto della loro storia. A Reggio Emilia basterà un solo punto per il tricolore.

Redazione Il Milanista

La vittoria rossonera contro l'Atalantaavvicina a grandi falcate il Milan al tricolore. Manca un solo punto agli uomini di Pioli per sollevare al cielo il diciannovesimo scudetto della storia del club e il Diavolo partirà per Reggio Emilia con due risultati su tre. L'ultima sfida contro il Sassuolo emanerà il verdetto finale di una stagione infinita e ricca di colpi di scena. I rossoneri avrebbero potuto festeggiare il titolo già in serata, ma la vittoria dei nerazzurri di Inzaghi sul campo del Cagliari non chiude la lotta al titolo. I tre punti conquistati dai rivali rossoneri regalano a tutti gli appassionati ancora un altro capitolo del romanzo della saga scudetto. Contro il Sassuolo sarà l'ultimo atto del campionato e al Milan basta un pari per laurearsi campione.

La Lega Calcio ha confermato che le prossime gare delle due milanesi si giocheranno in contemporanea. Appuntamento fissato per domenica prossima, 22 maggio, ore 18:00. Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria prima dei titoli di coda di un campionato equilibrato. Vietato distrarsi per gli ultimi 90', Pioli lo ha ribadito al termine della vittoria con l'Atalanta. Il Milan scenderà in campo consapevole che quello che a inizio campionato poteva essere un sogno, oggi è diventato un obiettivo e domenica potrebbe diventare la realtà.

L'entusiasmo della San Siro rossonera è alle stelle. Al termine della gara con l'Atalanta tutto il popolo rossonero era in clima di festeggiamenti. Il tecnico rossonero ha salutato la curva che intonava il già celebre "Pioli is on fire" dagli spalti, in una cornice carica emotivamente come non accadeva da anni. Una squadra che sta facendo sognare tutti, in costante crescita negli ultimi anni. E ora il Milan è a un passo da un trofeo che manca da undici stagioni. Scucire lo Scudetto dal petto dei nerazzurri non può che essere l'ennesimo fattore stimolante nella testa dei calciatori di Pioli.