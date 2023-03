Milan, seguiti con interesse due giovani del Friburgo: le ultime

I talent scout del Milan hanno iniziato a monitorare le prestazioni di due giovani giocatori del Friburgo. La situazione

Redazione Il Milanista

La stagione non si è ancora conclusa, ma il Milanha iniziato a pianificare le mosse da effettuare in estate durante il calciomercato. Gli osservatori rossoneri non si fermano mai e proprio nei giorni scorsi uno scout milanista si è recato allo stadio della Juve per assistere alla partita dei bianconeri contro il Friburgo. A destare l’interesse dei meneghini erano due giocatori della squadra tedesca, ossia Kiliann Sildillia e Ritsu Doan.

Secondo quanto riferito oggi da Tuttosport, i due giocatori farebbero proprio al caso del Milan. In particolare Sildillia è un difensore classe 2002, che per caratteristiche è molto simile a Pierre Kalulu. Può giocare sia come terzino destro che come centrale in una difesa a tre. Il giovane francese è cresciuto nel Mets ed è arrivato al Friburgo nel 2020. Ha il contratto in scadenza nel 2024, ma potrebbe lasciare il club già in estate. Il francese potrebbe fare proprio al caso del Diavolo, soprattutto se Stefano Pioli deciderà di continuare con la difesa a tre anche nella prossima stagione.

Invece Doanè un’ala destra di piede mancino che ha avuto modo di mettersi in mostra nell’ultimo mondiale con il suo Giappone, dove ha segnato anche due gol. Il giocatore è un classe 1998 ed è stato acquistato dal Friburgo nel corso della passata estate per 8,5 milioni di euro. I due giocatori sono stati monitorati giovedì dallo scout rossonero: Sildillia ha giocato tutta la partita, mentre Doan è subentrato al 59esimo. Decisivi saranno i prossimi mesi e i prossimi impegni dei giovani per comprendere se fanno davvero al caso del Milan.