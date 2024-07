Milan, non si molla la pista Rabiot: questa la richiesta del francese

Il Milan continua a seguire con interesse il profilo di Adrien Rabiot, che ha una richiesta specifica per il suo futuro

Tra i giocatori monitorati dal Milan per la prossima stagione c’è Adrien Rabiot . Il futuro del centrocampista è ad oggi ancora un mistero. Sicuramente il francese non resterà alla Juventus, che ha mollato la presa lo scorso 8 giugno quando ha presentato l’ultima offerta di rinnovo.

Da giorni il Milan ha compiuto un sondaggio con la madre per dare qualità ed esperienza al centrocampo di Paulo Fonseca. Tuttavia il Diavolo non è l’unico club ad aver pensato al giocatore, dal momento che su di lui c’è l’interesse del Real Madrid e del Galatasaray.

Per prenderlo servono almeno 8 milioni di euro all’anno più bonus. In molti si sono tirati indietro davanti alle richieste del giocatore, ma il suo valore porta a compiere delle riflessioni. Nel frattempo la Juventus continua a seguire la situazione, perché non è da escludere che le strade possano incrociarsi di nuovo ad agosto.