Milan, il Liverpool può bruciare tutti i club di Serie A per Leoni

Il Liverpool si inserisce concretamente nella corsa a Giovanni Leoni del Parma. In caso di affondo, i club italiani non avrebbero possibilità

Giovanni Leoni, talento classe 2006 del Parma, era stato indicato fin dall’inizio del mercato come un profilo nel mirino dei principali club di Serie A. Tuttavia, nessuno ha deciso di affondare il colpo a fronte dei 40 milioni richiesti dal club emiliano per il difensore. Il Milan, ad esempio, dopo la cessione di Thiaw sembrava potesse essere in grado di puntare su Leoni, ma ha poi virato su De Winter per i costi più contenuti.

Interesse concreto del Liverpool

Le squadre di Premier League, invece, non hanno problemi di budget e riescono a piazzare colpi che le italiane possono solo sognare. Il Liverpool, che ha già speso quasi 300 milioni in questa finestra di mercato, è piombato proprio su Leoni, visto come un investimento di prospettiva per la difesa del futuro.

I Reds sarebbero pronti a mettere sul piatto la cifra richiesta dal Parma e starebbero valutando un’operazione a titolo definitivo, con il giocatore che potrebbe anche restare in Emilia un’altra stagione per maturare, approdando ad Anfield la prossima estate, quando i centrali titolari avranno un anno in più sulle gambe.

Se l’affare andasse in porto, sarebbe l’ennesimo rimpianto per il calcio italiano, incapace di trattenere i suoi giovani più promettenti e di competere economicamente con le corazzate inglesi.