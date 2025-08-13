Milan Futuro, presi due giovani difensori

Il Milan Futuro rinforza la difesa con Mattia Piermarini e Berkay Karaca: obiettivo risalita in Serie C sotto la guida di Massimo Oddo.

Il Milan continua a muoversi anche sul fronte Milan Futuro: messi a segno due nuovi colpi, un difensore centrale e un terzino, che andranno a rinforzare l’organico di mister Massimo Oddo in vista della stagione in Serie D. L’obiettivo è tornare subito in Serie C dopo la retrocessione dello scorso anno.

Piermarini e Karaca per rinforzare la difesa

Il primo innesto è il giovane centrale classe 2006 Mattia Piermarini, reduce da 21 presenze tra campionato e Coppa di Serie C con l’Ascoli nella scorsa stagione. Visite mediche e firma sono previste per oggi.

Il secondo rinforzo è un terzino, anche lui classe 2006, proveniente dallo Schalke 04 e già ufficiale. Di seguito il comunicato del Milan:

“AC Milan comunica di aver tesserato il calciatore Berkay Karaca. Berkay, nato nel 2006 a Gelsenkirchen, in Germania, di ruolo terzino, è cresciuto nel settore giovanile dello Schalke 04.

Karaca, con doppio passaporto tedesco e turco, ha già collezionato diverse presenze con le nazionali giovanili della Turchia ed entra ora a far parte della rosa di Milan Futuro.”