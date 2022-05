Milan, la firma di Leao sullo scudetto: tre assist e vittoria decisiva

Se il tricolore è arrivato talento del merito va anche a Rafael Leao. Il portoghese in questa stagione è cresciuto ed ha aiutato i rossoneri.

Il portoghese in questa stagione è cresciuto a vista d'occhio ed è diventato il fuoriclasse del gruppo. In ogni partita Rafael mette sempre lo zampino, con un goal o un assist. L'esterno rossonero quando parte in velocità è imprendibile e diventa un vero e proprio problema per le difese avversarie. I suoi dribbling sulla fascia sono stati essenziali per lo scudetto dei rossoneri, ed ha composto insieme a Theo Hernandez una coppia incontenibile sulla corsia mancina.