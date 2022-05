Milan, lo Scudetto passa dalla difesa: i numeri dei rossoneri

La difesa è la chiave della stagione dei rossoneri, il Milan è la miglior difesa del campionato in tutte le statistiche.

Il Milan è a un solo punto dal sogno, anzi, dall'obiettivo. La vittoria contro l' Atalanta regala ai rossoneri un boato da brividi di un San Siro completamente esaurito, dal primo all'ultimo seggiolino. Riassumere una stagione così ricca di colpi di scena è difficile, la penna che ha scritto la trama di questa edizione della Serie A è quella di uno sceneggiatore hollywoodiano. La corazzata nerazzurra si giocherà tutto contro la Sampdoria e spera in un passo falso del Milan di Pioli, a cui adesso basta un solo punto per sollevare il trofeo nazionale più ambito.

Il lavoro sul campo di StefanoPioli e quello dietro la scrivania di Maldini e Massara hanno permesso al Milan di allestire una squadra che è un mix di giovani e veterani. Impervi, di fronte a qualsiasi ostacolo gli si è presentato davanti nel corso di questi mesi. Trasformare un sogno in un obiettivo è riservato solo ai grandissimi e il merito è tutto degli addetti ai lavori a Milanello. Offensivamente il Milan ha avuto qualche difficoltà, specie nel mese di aprile, quando i rossoneri hanno segnato solo 3 gol in 4 partite. Lo stesso mese però in cui il Milan non ha mai concesso gol agli avversari.