Milan, le ultime di Schira: “I rossoneri pianificano di ingaggiare…”

Il Milan studia le mosse in vista della prossima sessione di mercato. La dirigenza meneghina inizia a programmare pian piano i primi colpi in orbita futura, con l'obiettivo di anticipare la concorrenza. I rossoneri, infatti, potrebbero intervenire in molti ruoli nella prossima estate. Senza alcun dubbio i diavoli vorranno regalare al proprio tecnico un bomber prolifico di caratura internazionale da affiancare ad Olivier Giroud.