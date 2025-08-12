Milan, scelto il giorno di presentazione di Jashari: ecco la data

Il Milan ha comunicato oggi quando verrà presentato ufficialmente Ardon Jashari ai tifosi milanisti. Ecco la data scelta

Sta per iniziare la nuova stagione del Milan e così il club rossonero ha organizzato due eventi imperdibili per presentare i nuovi acquisti.

Giovedì 14 agosto la società rossonera presenterà Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero prenderà la parola in conferenza stampa alle 11.30. Si tratta di un evento molto aspettato dai tifosi milanisti, curiosi di conoscere un giocatore che ha fatto di tutto per vestire la maglia del Diavolo.

Sempre giovedì ma alle 14 i tifosi avranno l’opportunità di incontrare Estupiñan, Jashari e Pieto Terracciano al Flagship Store di via Dante. Si tratta di un’occasione unica per vedere da vicino i neoacquisti del Milan, prima dell’avvio ufficiale della stagione.