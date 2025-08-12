Milan, De Winter è arrivato in città: visite mediche e poi la firma
Milan, De Winter è arrivato in città: visite mediche e poi la firma

Stefania Palminteri
MILANO
12 Agosto, 16:57
Koni De Winter
Koni De Winter è arrivato a Milano, dove nel pomeriggio effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto con il Milan

Koni De Winter si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il difensore è arrivato a Milano e oggi pomeriggio svolgerà le visite mediche. Successivamente il belga firmerà il contratto che lo legherà al club meneghino a partire dalla prossima stagione.

Cifre

Il difensore è arrivato per sostituire il partente Thiaw, atteso dal trasferimento al Newcastle. Il Milan si è accaparrato le prestazioni di De Winter per un affare complessivo di 20 milioni di euro, di cui 3-4 andranno alla Juventus (che detiene il 15% sulla rivendita).

Ritrova Allegri

De Winter firmerà un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2030 e percepirà 1,8 milioni netti a stagione. In rossonero il giocatore ritrova Allegri, che lo fece esordire in Serie A tra i professionisti nel novembre 2021, durante una partita di Champions League.

