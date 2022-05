Il Milan sogna in grande: per l’attacco Origi e Scamacca

La stagione è finita ed il Milan si è cucito sul petto il 19vesimo tricolore della propria storia. A Milanello si pensa già al futuro..

Dopo la notizia dell'operazione al ginocchio di Ibrahimovic che lo terrà lontano dal campo almeno fino alla fine dell'anno. Massara e Maldini avrebbero pensato ad un nuovo innesto nel reparto offensivo per colmare il vuoto lasciato dal totem rossonero. Il nome più interessante nell'agenda della dirigenza è quello di Gianluca Scamacca, che ha chiuso la stagione con 16 gol in 36 partite. Siccome l'ad del Sassuolo Carnevali non vuole scendere sotto i 40 milioni, nella trattativa i dirigenti rossoneri potrebbero inserire diverse promesse da lanciare in neroverde: Daniel Maldini, il centrocampista Marco Brescianini (che sta disputando i playoff di B col Monza), l'attaccante Lorenzo Colombo e il goleador della Primavera Marco Nasti. Mentre per quanto riguarda Divock Origi, l'operazione sembrerebbe in dirittura d'arrivo con il calciatore pronto ad infoltire il reparto offensivo rossonero.