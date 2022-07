Milan femminile, chiusi ben due colpi dal Sassuolo: c’è l’ufficialità!

Il Milan non si vuole fermare. Oramai è partito e nessuno lo ferma più . Ci ha messo un po' a carburare, ma una volta trovato il giusto piglio, gli acquisti non si sono fatti attendere. E con oggi, arrivano altri due colpi ad aggiornare e a rinforzare la rosa rossonera. Servivano questi due calciatori, erano necessari al fine di alzare l'asticella e di riconfermarsi ancora nella lotta Scudetto, magari riuscendo a rivaleggiare (e perché no? Anche a dominare).

E pensare che questi due colpi arrivano direttamente dal Sassuolo, ovvero non proprio un club modesto. Anzi, anno dopo anno gli emiliani si stanno confermando sempre come un'importante realtà nazionale. Questi due acquisti saranno destinati a far rumore all'interno del campionato maggiore. Già ma di chi stiamo parlando? Nient'altro che delle calciatrici femminili Kamila Dubcova e di sua sorella Michaela. La prima arriva direttamente dai neroverdi con la quale è stata grande protagonista nelle ultime tre annate con la maglia del Sassuolo. Classe 1999, ma con un futuro più che roseo di fronte a sé. La sorella gemella invece, ha giocato anche lei per due stagioni con gli emiliani, salvo poi tornare in patria e indossare la divisa dello Slovacko. Ma ora entrambe sono state ufficializzate e potranno incantare i tifosi meneghini e non solo, anche i supporters avverarsi. Perché se il calciatore ha classe, viene ammirato indipendentemente dalla maglia che indossa in quel preciso istante.