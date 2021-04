Milan-Sassuolo: tutte le ultimissime sul match di San Siro

Le ultime dal match fra Milan e Sassuolo di questa sera alle 18:30 a San Siro. Sfida questa valida per la 32esima giornata di Serie A.

Redazione Il Milanista

MILANO - Dopo l'anticipo di ieri terminato 1-2 per la Fiorentina sul Verona, è il momento del Milan. La squadra di Stefano Pioli sfida oggi in casa il Sassuolo nell'anticipo della 32ª giornata infrasettimanale di Serie A. Vediamo le situazioni dei due club nel dettaglio. I rossoneri sono secondi in classifica con 66 punti, frutto di 20 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, con un distacco di 9 punti dall'Inter capolista e un vantaggio di 2 lunghezze sull'Atalanta, terza. Seguono a ruota Juventus e Napoli, poi Lazio e Roma. Ottava posizione in graduatoria, a quota 46 punti, invece, per gli emiliani, con un cammino di 12 successi, 10 pareggi e 9 k.o ed un acceso duello per l'ottavo posto, il primo delle altre, con Verona e Sampdoria.

MILAN-SASSUOLO, DOVE E QUANDO VEDERLA - Milan-Sassuolo si disputerà mercoledì 21 aprile 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà il 16° in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45. La sfida Milan-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 satellite). Sarà possibile vedere Milan-Sassuolo in diretta streaming grazie a Sky Go. Un'altra possibilità è rappresentata da NOW TV, il servizio live e on demand di Sky.

LE PROBABILI FORMAZIONI DE LMATCH DI SAN SIRO - Tanti dubbi di formazione in casa Milan, visti i problemi fisici di Theo Hernandez, Bennacer, Calhanoglu e Ibrahimovic. Ma spesso Pioli si è trovato quest'anno in situazioni di emergenza, uscendone il più delle volte a testa altissima. De Zerbi invece che in settimana non ha risparmiato critiche al Millan per l'ingresso, quantomeno del momento, in Super League, conta due indisponibili per infortunio: Romagna e Ciccio Caputo. Raspadori più di Defrel come centravanti a guidare l'attacco.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Meitè, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.