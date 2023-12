Milan-Sassuolo, da oggi in vendita i biglietti per la gara del 30 dicembre

Il Milan ha annunciato che dalle ore 12 di oggi sono in vendita i biglietti per la partita contro il Sassuolo del 30 dicembre

Il Milanchiuderà il 2023 giocando in casa davanti ai propri tifosi. I rossoneri scenderanno infatti in campo il 30 dicembre 2023 alle 18 a San Siro per la sfida contro il Sassuolo. Si tratterà del 22esimo incontro tra le due squadre, con il bilancio che sorride ai Diavoli. Sono undici le vittorie rossonere, due pareggi e sette le sconfitte.