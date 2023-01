Riavvolgiamo il nastro: la storica sconfitta di ieri rimarrà impressa

La cronaca del primo tempo

“Il Milan approccia con convinzione e sblocca il risultato dopo soli 8 minuti, ma il VAR annulla per fuorigioco la zampata vincente di Giroud sull'invito di Theo. Il Sassuolo risponde al 18': Frattesi spacca il raddoppio e allarga per Laurienté, destro potente sul primo palo e gran risposta di Tătăruşanu. I rossoneri si scompongono e accusano l'uno-due micidiale degli ospiti: al 19' Berardi porta palla in ripartenza e trova Defrel a centro area libero di insaccare a porta sguarnita, due minuti più tardi Frattesi dialoga con Berardi e scarica sul primo palo fulminando Tătăruşanu per il 2-0 neroverde. Il Milan reagisce al 24': cross di Calabria e incornata di Giroud che buca Consigli sul palo lontano e accorcia le distanze. Alla mezzora, però, il Sassuolo torna sul doppio vantaggio: angolo di Traorè e Berardi devia in rete sorprendendo tutti sul primo palo. I rossoneri non ci stanno e costruiscono due palle-gol con Rebić, che prima colpisce male dal limite (33'), e due minuti dopo manca l'appuntamento con il tap-in in spaccata. L'ultimo sussulto prima dell'intervallo è ancora del croato, destro al volo bloccato da Consigli”.