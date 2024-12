Milan-Sassuolo 6-1, il commento: quante luci a San Siro, Reijnders MVP!

Oggi allo stadio San Siro di Milano è andata in scena la partita tra Milan e Sassuolo: ecco come è andata...

Si è appena giocato il match tra Milan e Sassuolo, partita valida per gli ottavi di finale in gara unica di Coppa Italia. Il risultato finale è stato di 6-1 per il diavolo.

La cronaca del primo tempo — Parte forte il Milan che dopo 1' arriva al tiro. E' Loftus-Cheek che impegna Satalino dall'interno dell'area di rigore. Al 12' passano i rossoneri con Reijnders, ispiratissimo, che lancia Chukwueze il quale controlla e calcia trovando il palo prima e ribadendo in rete poi. Raddoppia subito il Milan: Leao serve Abraham che gli torna la sfera, il portoghese viene stoppato, ma il pallone finisce sui piedi di Reijnders che non ci pensa due volte e dai 35 metri lascia partire una sassata sulla quale Satalino non può nulla. 2-0 diavolo al 18'! Non si ferma la squadra di Fonseca che al 20' cala il tris. Abraham serve a Chukwueze un cioccolatino sulla corsa, il giocatore ex Villareal non ci pensa due volte e di mancino tira e segna. Sassuolo in bambola! Finito? Macchè! Sempre Abraham serve in profondità Leao al 22', il portoghese non ci pensa due volte e tira trovando il quarto centro della serata. Dopo soli 22' Milan-Sassuolo è 4-0! Le telecamere pescano più volte Fabio Grosso, tecnico neroverde, il quale vistosamente in difficoltà pensa a dei cambi contenitivi, ma alla fine non tocca l'11 iniziale fino al riposo. Riposo che arriva senza più chances da rete.

La cronaca del secondo tempo — Con la qualificazione già incanalata spazio ai cambi nella ripresa. Sia per il Milan, che per il Sassuolo. Per i rossoneri in campo tra gli altri il giovane Torriani tra i pali. Seconda frazione in cui i rossoneri non spingono più come nella prima frazione. Eppure intorno all'ora di gioco arriva anche il pokerissimo. A calarlo è capitan Calabria il quale sfrutta un cross di Pulisic che si stampa sul palo e sulla ribattuta è il più lesto di tutti a mettere in rete il pallone (56'). Al 58' arriva il gol della bandiera del Sassuolo. A segnarlo è un ex nerazzurro: Mulattieri. Il suo tiro da posizione decentrata all'interno dell'area trova impreparato Torriani il quale si fa bucare. Al 61' ristabilisce le distanze il Milan: lo fa con Abraham il quale sfrutta al meglio un cross di Okafor e di pallonetto buca ancora una volta il povero Satalino in uscita. Neroverdi che che cercano di contenere i danni e di non subire più reti nel finale. Finisce così: 6-1! Un match condito da grandi emozioni e da tanti gol: sicuramente uno spettacolo per i presenti allo stadio, ma anche per chi ha assistito al match da casa. Da San Siro è tutto amici de IlMilanista.it.