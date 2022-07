Milan, Sanzioni scudetto: decisione ufficiale della FIGC

Si è chiusa la questione dei rinnovi di Maldini e Massara. Dopo qualche polemica e gli inevitabili rallentamenti per il passaggio di proprietà Elliott-Redbird, la situazione è rientrata anche se si è portata dietro qualche strascico. Su tutti gli affari già avviati da tempo che sono saltati o rischiano di saltare in un futuro imminente. Sven Botman e Renato Sanches gli esempi lampanti, due piste che si sono complicate con il primo al Newcastle e il secondo che può approdare a Parigi. Ora i rossoneri possono pensare a come organizzare il futuro della prossima stagione, ripartendo dalle certezze, quelle in dirigenza che hanno portato ad accrescere, di anno in anno, le ambizioni dei rossoneri. Con il rinnovo di Maldini e Massara l'obiettivo è rendere una rosa già molto solida, ancora più competitiva.