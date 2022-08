Milan, l’infortunio di Tonali fa suonare l’allarme: serve un colpo?

Pessime notizie in casa Milan a pochi giorni dal debutto in campionato contro l'Udinese. Nella brillante vittoria che il Milan ha ottenuto nell’ultima amichevole (contro il Lanerossi Vicenza) prima dell’esordio ufficiale in campionato a San Siro contro l’Udinese, arrivano le prime tegole per il tecnico Pioli. L'infortunio di Sandro Tonali è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno ed ora la società è pronta ad intervenire nuovamente sul mercato. Gli esami di ieri hanno escluso lesioni muscolo-tendinee, ma il calciatore verrà valutato giorno dopo giorno. Stefano Pioli quindi per il match contro i friulani potrebbe optare per Krunic , vero e proprio jolly rossonero.

Massara e Maldini quindi, sarebbero pronti a regalare un nuovo centrocampista a Stefano Pioli. Il primo nome sul taccuino della dirigenza rossonera è quello di Pape Sarr, centrocampista che milita al Metz, ma di proprietà del Tottenham. Il classe 2002, nazionale senegalese con la quale si è laureato campione d’Africa in quest’anno, potrebbe molto presto vestire la maglia del Milan. Antonio Conte avrebbe dato già il suo via libera per la cessione del calciatore. Resta da capire, però, con quale formula il centrocampista possa sbarcare a Milano. Gli Spurs infatti, dopo aver sborsato un ingente somma per aggiudicarselo non hanno intenzione di cedere in maniera definitiva il ragazzo. In Serie A avrebbe sicuramente la possibilità di mettersi in mostra con i lombardi. Bisognerà quindi capire come vorrà muoversi la dirigenza rossonera pronta a dare ulteriori garanzie al proprio tecnico.