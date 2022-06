Milan, a breve l’incontro con Tonali per il rinnovo: le cifre

Il Milan è pronto a fissare l'incontro con Sandro Tonali per il rinnovo del contratto del calciatore con un adeguamento economico.

Redazione Il Milanista

Il Milan ripartirà da Maldini e Massara ma soprattutto dai suoi giocatori migliori. Sandro Tonali è diventato per distacco il simbolo della San Siro rossonera. Il suo primo anno a Milano è stato pieno di difficoltà di ambientamento nel grande salto dal Brescia al Milan. Poi la scelta, nobilissima, di ridursi l'ingaggio per venire incontro alle difficoltà economiche del club. Ora le cose son cambiate drasticamente. Il Milan è reduce da uno scudetto vinto con la firma in calce del suo numero 8. La leadership di Tonali e il suo attaccamento alla maglia lo rendono il primo tifoso in campo. La sua straordinaria stagione è una vittoria che vale il triplo, specie dopo un primo anno così difficile. Il simbolo dei rossoneri è diventato quel giovane numero 8 che si è preso già un posto nel cuore di tutti.

Adesso è tempo di rispettare la parola data dalla dirigenza. Tonali, come anticipato, si era ridotto l'ingaggio a 1,4 milioni di euro a stagione. Questo gesto ha agevolato il pagamento del riscatto nei confronti del Brescia, squadra a cui i rossoneri hanno versato in totale circa 18 milioni di euro. Maldini e Massara gli avevano garantito un adeguamento al termine della stagione e ora è il momento di parlarne. Secondo quanto riportato da Tuttosport a breve ci sarà un incontro per discutere il suo nuovo contratto. Le nuove cifre del centrocampista dovrebbero aggirarsi intorno ai 3-3,5 milioni di euro annui.

Tra le varie operazioni che chiuderà in estate la squadra di Via Aldo Rossi la priorità assoluta resta quella di blindare i propri calciatori. Tonali è il presente e sarà il futuro del Milan, le intenzioni non lasciano spazio ad alcun tipo di interpretazione. Il nativo di Lodi è pronto a prolungare il suo contratto in rossonero per ancora molte stagioni e a guidare per mano la squadra di Pioli per un futuro glorioso.