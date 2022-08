Milan, Tonali fino al 2027: si lavora al rinnovo con adeguamento

Maldini e Massara continuano alla ricerca di due colpi per rinforzare la rosa: un difensore e un mediano. Oltre ai colpi in entrata la priorità è mantenere a disposizione di Stefano Pioli i giocatori più importanti della rosa. Dopo aver ufficializzato il rinnovo di Fikayo Tomori, resta aperta la questione del contratto di Leao. Ora, però, è il turno di Sandro Tonali .

Una promessa è una promessa e il Milan è pronto a mantenere la parola data a Tonali, per blindare il suo futuro in rossonero fino al 2027. Nella giornata di ieri è andato in scena il primo incontro tra la società e l’entourage del calciatore per discutere del prolungamento del contratto del centrocampista azzurro. Poco più di un anno fa il calciatore aveva scelto di ridursi l’ingaggio per favorire la trattativa per il suo passaggio al Milan. Grazie a questa mossa i rossoneri sono riusciti a esercitare il diritto di riscatto pattuito dal Brescia.