Milan: oggi gli esami strumentali di Tonali. Vediamo le soluzioni di Pioli…

Nella giornata di oggi arriveranno delle risposte importanti. Ovvero le condizioni fisiche del centrocampista rossonero Sandro Tonali.

Redazione Il Milanista

Nella giornata di oggi arriveranno delle risposte importanti. Dopo il problema fisico accusato nell’amichevole di sabato contro il Vicenza, c’è curiosità di sapere come quali siano esattamente le condizioni fisiche di Sandro Tonali. Sono previsti per oggi infatti gli esami strumentali che chiariranno le condizioni del centrocampista ex Brescia.

La Gazzetta dello Sport spiega che se si trattasse solo di elongazione muscolare, serviranno pochi giorni per recuperare. In caso di stiramento, invece, serviranno circa tre settimane per riprendersi dall’infortunio. Il quotidiano sportivo nazionale scrive che la sensazione è che si tratti della seconda ipotesi e che il giocatore possa rimanere fuori per 20 giorni. Tonali potrebbe tornare in campo a fine mese, in tempo per essere poi presente al derby di campionato contro l’Inter in programma il 3 settembre.

Nelle idee di Stefano Pioli il centrocampo titolare del Milan sarebbe composto da Tonali e Ismael Bennacer, ma in assenza dell’ex Brescia sarebbe Rade Krunic a sostituirlo. Il bosniaco è un calciatore molto apprezzato dal mister, che lo ha schierato anche da trequartista in più occasioni. Non ci sono dubbi sul fatto che sarebbe lui a rimpiazzare il compagno se dovesse mancare sia con l’Udinese sia in altre partite. Oggi rappresenta la prima alternativa ai titolari, in attesa che la società prenda un altro mediano.

Altra soluzione nel reparto è Tommaso Pobega, che però è reduce da un infortunio muscolare che ha un po’ ostacolato la sua preparazione. La scorsa settimana è tornato ad allenarsi in gruppo e la sua condizione fisica sta migliorando. Ha anche giocato nell’ultima amichevole contro la Pergolettese, andando pure in gol.