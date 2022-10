Milan: Tonali firma l’ennesimo sigillo al Bentegodi ed ipoteca i tre punti

Nella notte al Bentegodi a prendersi la scena è stato nuovamente Sandro Tonali. Il numero 8 rossonero è senza dubbio uno dei giocatori inamovibili nello scacchiere tattico del mister Pioli. In ogni gara il centrocampista mette in mostra le sue spiccate abilità e la sua voglia di lottare al massimo su ogni pallone.

Sandro nella notte di ieri è stato decisivo contro l’ Hellas Verona , con il piazzato vincente su assist di Rebic. Tonali è la bestia nera degli scaligeri, in particolare quando si gioca al Bentegodi . L’ex bresciano ha segnato la terza rete contro l’Hellas nel giro di cinque mesi.

L’ultima volta fu la doppietta dell’8 maggio scorso. Vittoria del Milan per 3-1 a Verona e due reti da opportunista puro del calciatore classe 2000, entrambe su assist al bacio di Rafa Leao.

Ieri sera ancora una rete pesantissima, a tempo quasi scaduto per regalare 3 punti fondamentali per rimanere in corsa del Napoli indemoniato. Niente paura però i calcoli si faranno a fine campionato e con un Tonali così ci si può aspettare veramente di tutto.