Milan-Juventus: la gara di San Siro termina a reti inviolate

Questa sera è andata in scena la gara fra il Milan e la Juventus, valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A.

Questa sera è andato in scena il big match domenicale fra il Milan e la Juventus. I rossoneri sono scesi in campo con un 4-2-3-1, ma al 28esimo minuto di gioco hanno dovuto fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, uscito a causa di un problema muscolare. Il mister bianconero Massimiliano Allegri invece ha preferito scendere in campo con due punte, con un classico 4-4-2. Il primo tempo della gara si è concluso con un continuo ribaltamento dei due fronti, ma a reti inviolate. Nella seconda frazione di gioco si alzano leggermente i ritmi di gioco, le due squadre cercano di sbloccare un'apparente equilibrio , senza alcun risultato. Dopo 90 minuti di gioco la gara a San Siro termina con il risultato di 0-0. Occasione sfumata per i rossoneri i quali ad oggi si ritrovano a -4 dai cugini nerazzurri. I quali però dovranno recuperare la gara contro il Bologna rinviata a causa dei contagi.