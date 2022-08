Il Milan schiaccia l’Udinese: i quattro goal evocano un precedente

Non poteva esserci esordio migliore per il Milan campione d’Italia che ha rimontato e battuto 4-2 l’Udinese nel match inaugurale della stagione. Una vittoria in rimonta ma comunque mai in discussione per un Milan che è tornato a segnare quattro gol nella partita di esordio in Serie A, undici anni dopo l’ultima volta. Era l’agosto 2010, in panchina c’era Massimiliano Allegri e quella sera, il pubblico di San Siro un’altra serata davvero entusiasmante e non solo per quanto avvenuto in campo.