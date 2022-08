Milan: si riparte con il botto, 70 mila tifosi alla prima a San Siro

La nuova stagione di Serie A 2022-23 è pronta ad iniziare, sabato 13 agosto il Milan aprirà le danze ospitando a San Siro l’Udinese.

Redazione Il Milanista

Dopo il grande trionfo dello scorso anno i tifosi rossoneri, non vedono l’ora di tornare a sostenere i propri beniamini, che ora scenderanno in campo da campioni d’Italia. La squadra di Pioli ritroverà per la prima volta i suoi tifosi a San Siro e la famiglia rossonera ha risposto presente anche questa volta. Il tutto si è tramutato in un ottimo risultato al botteghino. Infatti sono stati già venduti circa 30.000 biglietti, che si aggiungono ai 40.000 abbonati.

San Siro va quindi verso il tutto esaurito per Milan-Udinese. Sold out anche tutti i biglietti “Club 1899”, l’esperienza Premium VIP in area hospitality. Si riparte quindi da dove si era finito, con una marea di tifosi del Diavolo ad assistere alle battaglie di una squadra che ha dimostrato col tempo di meritarsi lo stadio pieno in ogni occasione in cui scende in campo.

Nel frattempo ricordiamo che è partita anche la vendita dei biglietti per il derby Milan-Inter del prossimo 3 settembre. Al momento siamo alla fase di prevendita per gli abbonati al Secondo Verde, mentre dal 16 agosto partirà la vendita libera per tutti i tifosi che vorranno assistere al match contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Adesso però prima c’è l’Udinese, che davanti non avrà solo undici avversari, ma anche più di 70.ooo tifosi rossoneri.