Milan, San Siro la corazza: un bottino che fa sorride, circa 84 milioni

FATTORE:

Siamo sicuri però, che Theo e compagni, potranno contare sui propri tifosi, per avere quella spinta in più. Questa sera il San Siro tornerà ad infiammarsi per far volare i propri beniamini. San Siro è ormai diventato una certezza per i rossoneri e per le sue casse. Stando a quanto riportato da La Repubblica, i diavoli hanno già stimato una proiezione di quale sarà l’incasso complessivo proveniente dal proprio impianto: la cifra è monstre, ed ammonta a 83,7 milioni di euro. In questo conteggio non è stata calcolata una possibile qualificazione in semifinale di Champions League, che nel caso farebbe balzare notevolmente gli introiti.