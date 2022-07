Milan 2022-2023: sottoscritti quasi 40.000 abbonamenti

La campagna abbonati è iniziata ormai da diverse settimane e come appreso dalla nostra redazione, ci stiamo avvicinando ai 40.000 abbonamenti già sottoscritti in vista della stagione 2022/2023 che sta per iniziare. Un ottimo traguardo per il Milan che ha superato di gran lunga (13.000 in più). Il numero di abbonamenti venduti nell'ultimo anno in cui sono stati disponibili, ossia il 2019/2020.