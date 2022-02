Milan-Sampdoria: i numeri della sfida di ieri a San Siro

Ieri il Milan ha portato a casa una vittoria importante contro la Sampdoria. Andiamo a vedere i numeri della sfida

Redazione Il Milanista

Il Milan attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito internet, in merito all'importante vittoria di ieri contro la Sampdoria di Marco Giampaolo, ha scritto: “Tanti tiri in porta, tante occasioni ma un solo gol segnato. Tanto basta ai rossoneri per superare la Samp e salire a quota 55 punti in classifica. La decide Leão con un guizzo a inizio primo tempo, gol che gli permette di salire in doppia cifra in stagione tra tutte le competizioni. Andiamo a leggere le principali statistiche scaturite dopo il successo casalingo dei rossoneri”.

Le principali statistiche del match di ieri

“1- Il Milan ha conquistato 55 punti in questo campionato: nell’era dei tre punti a vittoria dopo 25 partite ha fatto così bene solamente nel 2003/04 (64). 2- Rafael Leão è arrivato a 7 gol in questo campionato, uno in più di quelli realizzati nelle sue due precedenti stagioni in Serie A (6 in entrambe). 3- Prima del passaggio vincente di Mike Maignan di oggi, era dal 2006 che un portiere del Milan non forniva un assist in Serie A (Dida contro l’Ascoli, il cui allenatore era Giampaolo). 4- Dei sette gol di Rafael Leão in questo campionato, quattro sono stati sullo 0-0”.

Le altre statistiche del match di ieri

“5- Il Milan ha subito un solo tiro nel primo tempo, suo miglior risultato nei primi 45 minuti in questo campionato. 6- Il Milan non ha subito nemmeno un tiro nello specchio in due degli ultimi tre primi tempi di questo campionato. 7- Quella di oggi è stata la 100ª partita di Rafael Leão con il Milan, contando tutte le competizioni. 8- Due delle quattro partite in cui Wladimiro Falcone ha effettuato almeno cinque parate in Serie A sono state contro il Milan (sei oggi)”. Questo ciò che si legge nel comunicato ufficiale che è comparso ieri sul sito del Milan dopo la vittoria di misura contro la Sampdoria di Marco Giampaolo.